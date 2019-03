Œuvres sociales : Le président Macky Sall décidé à faciliter les actions de Sadio Mané et Diao Baldé

L'audience entre le président Macky Sall, Sadio Mané, Keïta Baldé et des membres de la FSF, n'a pas fini de faire le buzz. Les deux internationaux sénégalais et leur encadrement ont été reçus lundi au Palais par le Chef de l'État. Dans un bref discours, le président de la République a de nouveau magnifié les oeuvres sociales des deux joueurs.



Macky Sall, selon une source qui assisté à la rencontre, a "conseillé aux joueurs de Liverpool et de l'Inter de Milan, "de continuer à réaliser des œuvres sociales dans leurs zones d'origine."

Le Chef de l'État a ensuite affirmé aux deux internationaux sénégalais, "avoir pris bonne note de leurs doléances et toute sa disponibilité à les aider dans leurs bonnes œuvres en direction des populations."



Sadio et Diao, nous apprend-on, "avaient demandé un coup de pouce du chef de l'État pour leurs projets respectifs. C'est l'attaquant des Lions qui avait émis l'idée qu'un libellé de son projet soit remis au président Sall, à qui il a parlé de la situation à l'intérieur du pays et dans les régions lointaines", a révélé notre source. Et, les deux footballeurs se sont réjoui de l'accueil très chaleureux du président de la République. Diao a posté sur twitter une photo avec Macky Sall, lui offrant un maillot de l'Inter de Milan...