ODCAV Dakar ZONE B : ASC Fass affrontera Gouye Salane en Finale

La finale de la zone 2 de Dakar mettra aux prises l'Asc Fass et Gouye Salane. Les fassois ont créé la sensation hier, en éliminant Ndiathiars aux tirs aux buts (3-1) après un score de parité (1-1). Idem pour Gouye Salane qui a sorti Pencum Tilène (2-2, TAB 3-1)



Privé de quelques-uns de ses atouts dont l’ancien joueur du Jaraaf et de Ouakam Serigne Mbaye et Alphonse Ba ancien de Niary Tally, Ndiathiars a cédé devant Fass. La formation médinoise qui avait la faveur des pronostics n’a pas pu confirmer devant une courageuse équipe de Fass. Jean Michel Barbosa ouvrait le score à la 23e, Ndiathiars égalisait a la fin du temps additionnel grâce à Lamine Diouf 90+3.



Les Fassois joueront leur première finale depuis 1995, ils croiseront Gouye Salane (Finaliste 8 ans après) vainqueur de Penccum Tilène.