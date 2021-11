OBSERVATOIRE SUR LES LOYERS : Sos consommateurs pas convaincu de sa pertinence.

Lors d’un atelier présidé par Madame la ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises, Aminata Assome Diatta, ayant regroupé les acteurs immobiliers et les différents ministères chargés de cette question, il a été retenu la mise en place urgente de l’Observatoire national du loyer et la révision du problème des cautions.



Sos consommateurs, dans un communiqué, semble ne pas être emballé par cette proposition. Selon l’association dirigée par Me Massokhna Kane d’ailleurs, la réunion organisée hier 16 novembre 2021 par le Ministre du Commerce sur les loyers n'est qu'une réaction épidermique aux instructions du chef de l'État.



L'absence du Ministère des finances à cette rencontre, en est une illustration flagrante. Après, l'aveu d'échec des autorités, la mise en place d'un observatoire ne peut, en aucun cas, être la solution, ajoute-t-il.



SOS Consommateurs pense que c'est plutôt une " mise au frigo" de cette importante question de survie pour les populations et annonce avoir trouvé la solution radicale et reste à la disposition des Hautes Autorités pour sa mise en œuvre.