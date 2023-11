Numérisation des procédures de demande de visa: Le visa Schengen de l'UE sera mis en ligne d'ici 2026

Selon SchengenVisaInfo, l'Union européenne va faire un grand pas vers " la numérisation des procédures de demande de visa Schengen". En effet, le Conseil de l'UE a approuvé lundi dernier deux nouveaux règlements notamment " la numérisation des procédures de demande de visa Schengen, abandonnant également les rendez-vous au consulat et les vignettes-visa".



" Entre 22 et 25 millions de demandes de visa dans le monde seront traitées via cette plateforme au moment de son lancement. Les candidats et les États membres bénéficieront de cette plateforme car elle leur permettra d'économiser du temps et de l'argent", a informé SchengenVisaInfo.



En 2026, la plateforme de demande de visa européenne et le visa numérique coexisteraient. Après la fin de la période de transition (fin 2028), toutes les demandes de visa seraient déposées en ligne via la plateforme de demande de visa de l'UE (sauf quelques cas exceptionnels pour lesquels une procédure papier resterait possible).



Cette plateforme va constituer une véritable " révolution dans le secteur des demandes de visa européen, qui va complètement remodeler l'expérience des voyageurs lors de l'obtention d'un visa Schengen, le rendant non seulement moins cher, mais aussi moins consommateur de temps et d'énergie, et donc moins stressant. La plateforme éliminera également la possibilité de refus pour une demande adressée à la mauvaise ambassade".



Quels sont les points forts de la numérisation des visas Schengen ?



Les voyageurs peuvent effectuer toutes les procédures de visa Schengen sur une seule plateforme unifiée; fini les tracas liés aux documents physiques, les candidats n'auront pas besoin d'imprimer de nombreux documents, car les formulaires numériques suffiront; les frais de visa seront payés en ligne; les vignettes visa traditionnelles sur les passeports seront remplacées par des codes-barres numériques etc...



