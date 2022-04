Nuit du destin : A Mermoz, la tradition du Laylatoul Khadr ne se perd pas, en présence de Thiantacounes graciés

Entouré de ses frères et sœurs et devant quelques disciples, réunis à Mermoz, Serigne Saliou Thioune, fils aîné de Cheikh Béthio, a célébré le Laylatoul Khadr dans une soft gaieté.



Le guide des Thiantacounes est revenu sur ce que la Nuit du destin apporte comme biens faits aux disciples. Selon lui, rien n’est trop beau ni trop cher pour perpétuer la tradition de son père.



Les plus fidèles des talibés ont fêté cette nuit de haute spiritualité avec joie, ferveur et enthousiasme. C’était en présence de Thiantacones, qui ont bénéficié de la grâce du Président Macky Sall, après leur condamnation dans le double meurtre de Madinatoul Salam…