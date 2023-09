Nuit du Prophète : Massalikoul Jinaan accueille les disciples pour célébrer la nuit sainte.

Plusieurs personnes très connues dans le milieu islamique, mais aussi des autorités sans oublier les disciples et talibés mourides, ont marqué de leur présence, la célébration du Gamou à la grande mosquée Massalikoul Jinaan.



Parmi ces dernières on a pu noter les prêcheurs Serigne Akassa Samb, Abdoulaye Bichiri et Mame Mor Mbaye qui ont rappelé la grandeur et la symbolique de cette journée qui est célébrée partout dans le monde.