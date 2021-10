Nuit de Maouloud : Célébrant le prophète (PSL) dans la ferveur, Médina Baye montre sa dévotion au fondateur de la Fayda…

BAYE NIASS! DIEUREDIEUFÉ BAYE! C’est ce qu'ont scandé les fidèles hier soir pour commémorer la naissance du prophète Mohamed (PSL). Une nuit célébrée dans la ferveur malgré la présence de la pandémie de Covid-19.



Le port de masque, l’utilisation du gel hydroalcoolique sont de rigueur, et même si la distanciation physique est assez difficile à respecter, les artères menant à la grande mosquée de Médina sont pleines à craquer. Tout le monde est venu manifester sa dévotion au saint homme qui est célébré cette nuit.

Cheikh Al Islam El Hadj BAYE adorait le prophète et l'a démontré à travers ses écrits...



Durant tous ses voyages, il n’a jamais cessé de rappeler les qualités de celui qui a été choisi par le Tout Puissant.

C’est pour cette raison que les « Talibé de Cheikh Al Islam » sont venus nombreux célébrer comme le faisait l’autre de « Rouh’oul Adab ».



Dakaractu vous propose les images de nuit du Mawloud qui a vu la présence de Mamadou Lamine Niass, Baba Lamine, du Khalife Serigne Mahi Ibrahim Niass et d’autres invités de marque venus du Nigeria, du Gabon, du Maroc et d’autres pays du globe...