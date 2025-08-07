Nuit d’horreur à Saly : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani


Nuit d’horreur à Saly : cambriolage sanglant, viol collectif , 10 millions et des bijoux en or et diamant envolés chez l'architecte béninoise Lydia Assani
Saly Portudal, résidence « Les Diamantines ».
 
La nuit du mardi 5 au mercredi 6 août 2025 restera gravée à jamais dans la mémoire des habitants de la Petite-Côte. Ce qui aurait dû être une paisible nuit estivale s’est transformé en un véritable film d’horreur. Selon les révélations glaçantes rapportées par L’Observateur, la villa de l’architecte béninoise Lydia Assani a été le théâtre d’un cambriolage d’une extrême violence, doublé d’un viol collectif d’une rare barbarie.
 
L’attaque d’un gang sans foi ni loi
 
Il est environ 2 heures du matin lorsque des individus lourdement armés et encagoulés s’introduisent dans la résidence « Les Diamantines », située derrière le complexe hôtelier La Tanière. Cinq vigiles postés à la sécurité sont neutralisés sans ménagement, ligotés avec une brutalité inouïe. Les assaillants — armés de fusils de chasse, machettes, couteaux et marteaux — ciblent ensuite la villa de Mme Assani, absente du pays pour raisons professionnelles.
 
À l’intérieur, seule une domestique et une fillette de 7 ans dorment paisiblement. Brutalement réveillées, elles sont rouées de coups. La petite, terrorisée, finit par révéler l’emplacement du coffre-fort familial.
 
10 millions, des bijoux… et l’innommable
 
Ce que les criminels trouvent dans le coffre dépasse leurs attentes : plus de 10 millions de francs CFA en liquide, des bijoux en or et en diamant, et diverses pierres précieuses. L’avidité des agresseurs se transforme alors en frénésie destructrice : meubles renversés, placards éventrés, objets éparpillés, toute la maison est méthodiquement saccagée.
 
Mais l’horreur ne s’arrête pas là. Cinq des malfaiteurs, toujours selon L’Observateur, s’introduisent dans la chambre de J. A. Ndiaye, 28 ans, fille adoptive de Mme Assani. Là, ils commettent l’irréparable. Violée à tour de rôle, frappée, traînée jusqu’à la cave, la jeune femme est soumise à une seconde agression sexuelle, encore plus atroce, loin des cris, loin des secours. Elle s’évanouit finalement dans la cour arrière, brisée physiquement et psychologiquement.
 
Fuite organisée, mais traces exploitées
 
Pour parfaire leur fuite, les agresseurs dérobent la voiture de la propriétaire, une Ford Limited, plus tard retrouvée abandonnée près de Nguékokh. Redoutant une géolocalisation, ils l’auraient abandonnée en pleine brousse. Deux heures plus tard, les victimes parviennent enfin à contacter Lydia Assani, qui alerte en urgence son chauffeur resté à Mbour. Ce dernier se rend au commissariat urbain de Saly Portudal, et une enquête est immédiatement ouverte.
 
Grâce au système de vidéosurveillance de la villa, plusieurs images des malfaiteurs ont pu être capturées. D’après les sources de L’Observateur, certains visages auraient même été formellement identifiés par les enquêteurs.
 
Des vigiles entendus puis relâchés, la victime hospitalisée
 
Les cinq vigiles, un temps soupçonnés de complicité, ont été placés en garde à vue, avant d’être relâchés, leur implication directe n’ayant pas été établie. L’enquête, confiée à la police de Saly et à la Brigade de recherches, se poursuit activement.
 
Quant à J. A. Ndiaye, elle a été transférée dans une structure sanitaire spécialisée (dont le nom a été volontairement tu par L’Observateur), où elle reçoit des soins médicaux et un soutien psychologique.
Autres articles
Jeudi 7 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé

Nomination au Centre Talibou Dabo : La Cour suprême annule la décision du ministre de la Santé - 06/08/2025

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou

NOUVEAU DRAME À TOUBA- Les inondations font encore une victime… Un jeune homme se noie dans le bassin de Ngélemou - 06/08/2025

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. »

TOUBA – Cheikh Bass étonné par la versatilité des politiciens: « Une fois élus, ils ne veulent plus entendre de la bouche des autres ce qu’ils disaient eux-mêmes… Ils gagneraient à se remettre en question. » - 06/08/2025

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés

Préparatifs du gamou de Tivaouane - les engagements actés : 3 000 agents de la police, 2 000 agents de santé[...], mobilisés - 06/08/2025

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye

Koumpentoum – Il tue sa femme à coups de hache pour un plat non préparé : une tragédie barbare à Sinthiou Boye - 06/08/2025

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions !

Branchements d’électricités illégaux et millions volés : Le patron de Fotall Services éclaboussé par une fraude électrique à 682 millions ! - 06/08/2025

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie

Rufisque-Noflaye : Saisie record de 643 kg de cocaïne par une opération conjointe Douanes–Gendarmerie - 06/08/2025

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP

Amélioration des performances du système éducatif : Les huit recommandations de Cheikh Mbow de la COSYDEP - 06/08/2025

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit »

Le bilan de Pastef selon Moustapha Diakhaté : « 16 mois de clochardisation de la République, de restrictions de libertés et de guerre contre l’État de Droit » - 05/08/2025

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire »

Moustapha Diakhaté défie le procureur Ibrahima Ndoye : « Jusqu’à 1000 mandats de dépôt, vous ne me ferez jamais taire » - 05/08/2025

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti !

VDN : Une portion de la route s'effondre vers Foire , la circulation au ralenti ! - 05/08/2025

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye »

Juge Deme rafraîchit la mémoire à Ousmane Sonko : « Pourtant, il défendait ardemment le fonctionnaire Tahibou Ndiaye » - 05/08/2025

Charlatanisme, envoûtement et plus de 23 millions envolés : le marabout 2.0 Oumar Sow rattrapé par la gendarmerie

Charlatanisme, envoûtement et plus de 23 millions envolés : le marabout 2.0 Oumar Sow rattrapé par la gendarmerie - 05/08/2025

Centrale de Sendou : une dette fantôme de 30 milliards ? Le géant suédois Nordic Power Ab fait éclater une nouvelle guerre judiciaire

Centrale de Sendou : une dette fantôme de 30 milliards ? Le géant suédois Nordic Power Ab fait éclater une nouvelle guerre judiciaire - 05/08/2025

« Je ne suis pas Kocc Barma ! je suis qu’un... » – El Hadji Babacar Dioum Alias Kocc nie tout devant le doyen des juges dans l’affaire des contenus sulfureux

« Je ne suis pas Kocc Barma ! je suis qu’un... » – El Hadji Babacar Dioum Alias Kocc nie tout devant le doyen des juges dans l’affaire des contenus sulfureux - 05/08/2025

MAGAL 2025- Promesse non tenue ? Le ministre de la Santé s’explique sur les 800 millions annoncés pour les hôpitaux de Touba l’an dernier et qui n’ont jamais été versés …

MAGAL 2025- Promesse non tenue ? Le ministre de la Santé s’explique sur les 800 millions annoncés pour les hôpitaux de Touba l’an dernier et qui n’ont jamais été versés … - 05/08/2025

Ousmane Sonko sur la masse salariale des fonctionnaires : « Il faut qu’ils comprennent qu’avec leur statut, ils ne peuvent pas être des milliardaires »

Ousmane Sonko sur la masse salariale des fonctionnaires : « Il faut qu’ils comprennent qu’avec leur statut, ils ne peuvent pas être des milliardaires » - 04/08/2025

[Reportage] Thé chinois vs Ataya sénégalais : quand le thé transcende les frontières

[Reportage] Thé chinois vs Ataya sénégalais : quand le thé transcende les frontières - 04/08/2025

Disparités salariales dans l'administration : « Un dysfonctionnement à corriger », selon Ousmane Sonko

Disparités salariales dans l'administration : « Un dysfonctionnement à corriger », selon Ousmane Sonko - 04/08/2025

Grand-Yoff : 11 individus interpellés lors d’une vaste opération de sécurisation

Grand-Yoff : 11 individus interpellés lors d’une vaste opération de sécurisation - 04/08/2025

[ VIDEO ] TOUBA / Vue aérienne de la cité, 24 heures après la grosse pluie

[ VIDEO ] TOUBA / Vue aérienne de la cité, 24 heures après la grosse pluie - 04/08/2025

Crise d’autorité à Kaolack : l’État face à la société de l’instantané ( Par Adama Sow, journaliste )

Crise d’autorité à Kaolack : l’État face à la société de l’instantané ( Par Adama Sow, journaliste ) - 04/08/2025

« J’ai été envoyé par Dieu pour chasser Satan » — «Il travaillait pour Satan»: Boffou Diop tue le gardien d’une mosquée à Mbour dans une scène d’horreur mystique

« J’ai été envoyé par Dieu pour chasser Satan » — «Il travaillait pour Satan»: Boffou Diop tue le gardien d’une mosquée à Mbour dans une scène d’horreur mystique - 04/08/2025

“Bro, il ne parlera pas, il a assuré walahi” : El Hadji Assane Demba alias Leuk Daour dans les griffes de la DSC … Le bras droit de Kocc Barma rattrapé par ses propres pièges

“Bro, il ne parlera pas, il a assuré walahi” : El Hadji Assane Demba alias Leuk Daour dans les griffes de la DSC … Le bras droit de Kocc Barma rattrapé par ses propres pièges - 04/08/2025

[ VIDEO ] Lutte : Franc ndiago foudroie Eumeu Sène en moins de 3 minute

[ VIDEO ] Lutte : Franc ndiago foudroie Eumeu Sène en moins de 3 minute - 03/08/2025

Réseau de dealers démantelé entre Grand Yoff et Rufisque : trois trafiquants d’ecstasy arrêtés !

Réseau de dealers démantelé entre Grand Yoff et Rufisque : trois trafiquants d’ecstasy arrêtés ! - 03/08/2025

Dakar/Hanne Maristes : interpellation d’un trafiquant avec plusieurs conditionnements de chanvre indien

Dakar/Hanne Maristes : interpellation d’un trafiquant avec plusieurs conditionnements de chanvre indien - 03/08/2025

Somone: fin de cavale pour P.O.Lo, l’un des plus grands voleurs de la zone !

Somone: fin de cavale pour P.O.Lo, l’un des plus grands voleurs de la zone ! - 02/08/2025

[ Reportage] Lac Erhai à Dali : Entre préservation environnementale, attrait touristique et source de vie

[ Reportage] Lac Erhai à Dali : Entre préservation environnementale, attrait touristique et source de vie - 02/08/2025

Afrobasket 2025: Le Sénégal s’incline face au Nigeria (75-68), néanmoins cap sur la petite finale

Afrobasket 2025: Le Sénégal s’incline face au Nigeria (75-68), néanmoins cap sur la petite finale - 02/08/2025

RSS Syndication