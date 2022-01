Nuages sur le système éducatif : le G7 sort de son silence et interpelle l'État...

Les syndicats d’enseignants communément appelés (G7) se sont réunis en conférence de presse ce lundi 31 janvier 2022 pour décrier l’attitude du gouvernement du Sénégal par rapport à leur situation. Ils fustigent avec la dernière énergie ce « dysfonctionnement en contradiction flagrante avec le respect du droit des travailleurs et aux antipodes des conditions requises pour un système éducatif de qualité ». Ces derniers pointent le non-respect du principe de rémunération.



Ils ont ensuite listé un chapelet de difficultés qui nuisent au système éducatif. Pour pousser l'État à respecter les engagements, le secrétaire général des inspecteurs et inspectrices de l'éducation nationale, Alcantara Sarr, demande à ses collègues de renforcer la mobilisation afin d'avoir gain de cause. « Nous continuerons à œuvrer pour une mise en cohérence des revendications et l'organisation des luttes afin de continuer à remplir rigoureusement leur mission de défense. »



Par ailleurs, le G7 compte organiser, ce soir dans les locaux de Sels, une rencontre de partage avec les syndicats membres du G20 pour essayer de trouver un terrain d'entente par rapport aux systèmes de rémunération...