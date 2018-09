Noyade : Un corps repêché à Yenne !

C’est celui de Mamadou Diagne, dit Doudou, fils d’Ibrahima et d’Awa Fall. Emporté par la mer et porté disparu depuis dimanche 9 septembre, le corps de l’adolescent a finalement échoué hier, mardi à la plage de Yenne. La victime, âgée de 17 ans était en classe de Seconde. À signaler que les deux autres victimes enregistrées dans la journée du lundi 10 septembre courant, à savoir Pape Cheikhou Faye, élève en classe de Seconde et Mamadou Ba, ont été retrouvés à Bargny et Minam.