Novation au sein de l’Industrie : "Un Hub minier régional et un pôle industriel biomédical sous peu..." (Moustapha Diop)

Le ministre du développement industriel, des petites et moyennes industries, Moustapha Diop, a annoncé la sortie de terre des agropoles en 2021, ce jeudi 03 Septembre, lors du Comité de pilotage du projet agropoles compétitives et intégrées.







L’initiative intercommunale des maires de Malicounda, Sandiara et Ndiénguène tend à la création d’une agropole Ouest, dans une dynamique de relance de l’économie sénégalaise, du développement des chaînes de valeur, de la promotion d’une agro-industrie à haute valeur ajoutée et du renforcement du tissu des PME à l’échelle locale.







Pour rappel, les agropoles sont conçues dans le but de transformer sur place les produits agricoles, mais aussi à élargir les bases productives en vue de réduire au strict minimum les importations de produits alimentaires et partant le déficit de la balance commerciale.







Par ailleurs, le ministre a signé avec les acteurs du secteur privé comptant sur l’appui de l’ONUDI un accord pour la réalisation d’un hub minier régional et un autre pour la création d’un pôle industriel biomédical.







Le projet agropoles compétitives intégrées vise également à un rééquilibrage territorial en faisant acte de décentralisation.



Il s’agit à ce niveau de développer des activités génératrices de revenus et à la création d’emplois pour les jeunes et les femmes.



Le ministre affirme que le projet profitera à tout un chacun, y compris les collectivités territoriales qui verront leurs assiettes fiscales élargies. Il rajoute que « sans l’implication forte des collectivités territoriales, l’agropole est sans âme. »



Le pays sera alors désormais doté de quatre (4) agropoles au Nord, au Centre au Sud et à l’Ouest.



La dernière née de la volonté de culturaliser les politiques publiques de développement et d’en faire bénéficier tous les sénégalais où qu’ils puissent se trouver et sur l’étendue du territoire national. Le ministre soutient en définitive que cette phase 2 du Plan Sénégal Émergent (PSE) constitue également une phase de relance de l’économie sénégalaise...