Nouvelles mesures face au Covid-19 : Les précisions du ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

Après le discours à la nation du chef de l'État Macky Sall, le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, M. Aly Ngouille Ndiaye, a apporté quelques précisions par rapport à l'application des mesures annoncées par le président de la République.



« Même s'il y a allègement du couvre-feu et l'état d'urgence, les marchés hebdomadaires ne se tiendront plus dans leurs dimensions habituelles », précise le ministre Aly Ngouille Ndiaye.



Mieux encore, le ministre de l'intérieur précise que parmi les nouvelles mesures, « la reprise de la circulation inter-urbaine n'est pas envisagée pour le moment ».



Concernant la mesure sur l'ouverture des lieux de culte, le ministre Aly Ngouille Ndiaye de souligner que « toutes les mosquées ne seront pas ouvertes au même moment. Car il faut faire de sorte que ces lieux de culte ne constituent pas des lieux de propagation de la pandémie ».



Toutefois, Aly Ngouille Ndiaye annonce des concertations avec les autorités religieuses pour trouver les conditions possibles qui aideront à déterminer le nombre de personnes qui seront contenues dans chaque lieu de culte afin d'assurer la sécurité des personnes tout en respectant les mesures barrière.



Selon toujours le ministre Aly Ngouille Ndiaye, à partir du mardi, toutes les autorités administratives recevront les instructions fermes sur les mesures des dispositions à appliquer concernant les nouvelles mesures...