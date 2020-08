Nouvelles mesures de restriction contre la Covid-19 : Faut-il s’attendre à des réactions musclées des forces de l'ordre ?

En réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, mercredi, le Président de la République a demandé au ministre de l’Intérieur et au ministre des Forces armées, « de déployer sur le terrain un dispositif spécial de régulation et de contrôle sur l’étendue du territoire national ».



Pour le respect des gestes barrières édictés dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, l’on apprend que le ministre de l’Intérieur va faire appliquer dès vendredi une série de nouvelles décisions. C’est tout l’objet de la conférence de presse de Aly Ngouille Ndiaye, prévue demain.



«Le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye a décidé d’appliquer avec ses hommes, à partir de ce vendredi, une nouvelle série de décisions», selon Libération online. Pour une bonne application des mesures de prévention édictées par les autorités sanitaires, l’autorité pourrait sévir contre le relâchement noté dans les gestes barrières dans les transports et les lieux recevant du public.



Dès lors, il va falloir s’attendre à des interventions de la police au nom de la lutte contre le coronavirus. Une présence policière renforcée fera partie du quotidien des dakarois. Les forces de l'ordre vont-elles «s'abstenir de frapper» ? Des réactions musclées des forces de sécurité au nom de la protection de la santé des citoyens sont envisageables.



Un relâchement a été noté. Dans les espaces et lieux de rassemblement, les restrictions aux gestes barrières contre le virus s'avèrent extrêmement difficiles à appliquer dans les marchés ou quartiers surpeuplés. Les scènes de désobéissance se répètent partout au Sénégal, où plus de 10.700 cas, dont 223 mortels, ont été officiellement enregistrés.