Nouvelle tour de la Rts : La chaîne nationale fait peau neuve avec un bâtiment d’un coût de près de 34 milliards de francs CFA

Une tour de 10 étages bâtie sur une superficie de 1000 m², constitue le nouveau bâtiment de la Rts inauguré ce mercredi. Situé au cœur du quartier de la Médina, le président de la République Macky Sall se félicite de la réalisation du projet dans la célérité. D’un montant global de près de 43 milliards de francs CFA, cet édifice destiné à la Rts allie l’audace architecturale et l’intelligence d'une technologie de pointe. Il dispose de toutes les commodités avec des équipements aux standards internationaux.Le président de la République, après la coupure du ruban, a invité les agents de la RTS à un entretien de la tour et de ses équipements. Mais également, la rigueur et l’engagement dans le travail et enfin, la préservation du patrimoine historique et culturel, dans toute sa diversité.Pour rappel, l’inauguration s'est déroulée en présence des partenaires techniques tels la CSE avec Oumar Sow, l’Agetip de Elhadj Malick Gaye, mais aussi la présence du ministre de la communication Moussa Bocar Thiam, du directeur général de la Rts et d’autres membres du gouvernement.