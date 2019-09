Nouvelle saisie de drogue : Après le Sénégal, les Narco-trafiquants essuient un revers cuisant en Guinée Bissau

Six mois après la saisie de près de 800 kilos de cocaine à Bissau, à bord d'un camion immatriculé au Sénégal, la police judiciaire de cette ancienne colonie portugaise vient de frapper encore un grand coup. Le directeur adjoint de la PJ, Domingos Correia a annoncé à la presse ce lundi 02 septembre que son unité a saisi le même jour 1869 kilos de cocaine à la faveur de l'opération intitulée « Navara ».

Cette saisie s'est opérée en deux temps. Les 264 kilos ont été pris à Caio tandis que le reste de la drogue, à savoir les 1605 kilos ont été découverts dans une maison à Cachungo, dans le nord du pays, à 120 kilométrés de la capitale. La drogue saisie provient de la Colombie et est estimée à 32 millions d'euros, selon des sources judiciaires.

Huit personnes, dont trois Colombiens, quatre Bissau-Guinéens et un Malien sont pour l'heure arrêtées dans le cadre de cette opération. Selon le directeur adjoint de la Police judiciaire, l’éventualité d'un lien entre cette saisie et celle de mars dernier n'est pas écartée.

Dans cette affaire, un citoyen sénégalais, deux nigériens dont un conseiller spécial du président de l'Assemblée nationale, et un Bissau-Guinéen ont été incarcérés.

Cette nouvelle performance de la police judiciaire Bissau-guinéenne intervient deux mois après celle de la douane sénégalaise. Entre le 26 juin et le 1er juillet, les soldats de l'économie avaient mis la main sur plus de 1000 kilos de cocaïne au port de Dakar. La drogue était dissimulée dans des sacs de sport, cachés à leur tour dans des voitures de marque Renault en provenance du Brésil.