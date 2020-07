Nouvelle plateforme numérique : Orange se lance dans la bancarisation avec Orange Bank Africa

En partenariat avec Orange money, les directeurs financiers et responsables d'Orange étaient en visioconférence ce jeudi 23 juillet 2020 pour lancer Orange Bank Africa, une plateforme numérique bancarisée, accessible à toutes les catégories sociales avec comme condition être un client de Orange Money. C'était sous la présence de Messieurs Paul de Leusse, Directeur Général Adjoint, en charge des Services Financiers Mobiles, Alioune Ndiaye, Directeur Général Orange Middle East Africa, Jean Louis Menann-Kouame, Directeur Général d’Orange Bank Africa ainsi que Jean Kacou Diagou, Président du Groupe NSIA.



Débuté en Côte d'ivoire et au Sénégal en 2021, cette nouvelle plateforme va permettre de démocratiser un autre besoin de financement, mais elle va permettre également au plus grand nombre d'accéder au crédit. Orange Bank Africa va proposer des crédits à partir de 5000 F CFA et surtout lancer une banque qui est pour tous, pour des gens non bancarisés.



L'idée est de mettre en place une grande banque en Côte d'Ivoire avant de se déployer dans la zone UEMOA.



En cette période de Covid-19, le lancement de cette plateforme va activement participer à la relance des économies africaines.



Pour Alioune Ndiaye, Directeur Général Orange Middle East Africa, « la différence entre les autres banques est que nous avons un modèle qui s'appuie sur un canal mobile. Et l'autre élément de particularité est la promesse, l'accessibilité et l'instantanéité des réponses concernant les prêts. Avec Orange Bank Africa, dès lors que vous faites un prêt, l'analyse du dossier est automatique. Ce qui est différent des autres banques où l'attente est longue à cause de l'analyse des dossiers. »



Prenant part à la conférence de presse, le président de la banque assurance NSIA, Jean Kakou Diagou a souligné que ce projet ne vient pas concurrencer sa banque, mais pour compléter les efforts déjà fournis envers la population. Pour lui, Orange Bank Africa vient appuyer les populations qui ont un revenu très bas.