Nouvelle fuite sur une conduite du Lac de Guiers : Risque de perturbation sur le système d’alimentation en eau

Le système d’alimentation en eau risque de connaître de nouvelles perturbations. En effet, la sénégalaise des eaux d’informer ses clients « qu’en raison des travaux de réparation d’une fuite sur la conduite principale du lac de Guiers (alg1) provoquée par l’entreprise française Sogea/satom travaillant pour le compte de la sones à hauteur de Ndande, ce lundi 08 avril 2019, certains ouvrages de production du système d’alimentation en eau de Dakar sont à l’arrêt ». Aussi selon la même source, la distribution d’eau connaîtra des perturbations allant de la baisse de pression au manque d’eau. Les localités alimentées par les conduites du lac de Guiers dans les régions de Louga et de Thiès, Rufisque et environs et enfin Dakar et sa banlieue sont les zones qui risquent de connaitre ces perturbations.

Un dispositif de camion-citerne sera mis en place pour soulager les populations des quartiers les plus impactés par ces perturbations, informe cependant la SDE qui ajoute que la situation reviendra progressivement à la normale à la fin des travaux prévue le mardi 09 avril 2019 dans la soirée.