Nouvelle écurie montée par Papa Sow : quel impact sur son combat du 5 avril

Il faut désormais conjuguer la relation entre Papa Sow et l’écurie Fass. L’ancien poulain de Gris bordeaux vient de créer une nouvelle écurie de lutte. Selon le journal Sunu Lamb, Papa est devenu ancien lutteur de Fass.La même source d’indiquer qu’en dehors d’un solide encadrement administratif, il aura de bons coéquipiers. Le lutteur Franc va certainement le suivre dans cette nouvelle aventure. Il y’aurait d’autres lutteurs comme Bruce Lee, qui était connu comme lutteur de Fass et Batika.Comme manager général, Cheikh Ndiaye de l’écurie Fass est pressenti. Papa Sow ne va donc pas rejoindre Modou Lo à l’écurie Rock Energie, comme l’avaient prédit beaucoup d’observateurs. Une assemblée générale est annoncée très prochainement, avec tous les membres désignés. C’est à la suite de ce conclave qu’un Procès-verbal sera établi. Ce document va leur permettre de trouver un récépissé.Si tout est OK pour le nouveau challenge, Papa Sow qui doit affronter Siteu de l’écurie Lansar de Thiaroye, le 5 avril 2020, va aller pour la première fois dans l’arène sous les couleurs de sa nouvelle écurie. Les amateurs et autres fans du désormais ex-« Puma » de Fass s’interrogent encore sur les conséquences que ce bouleversement pourrait avoir sur le lutteur qui doit se racheter face à Siteu. Alors, comme avant de parier sur le cyclisme , il ne faut pas faire impasse sur les analyses des connaisseurs.En effet, les derniers combats de Papa Sow se sont soldés par des revers. D’abord face à Lac de Guiers 2 en 2015 et contre Ama Baldé en 2018. Le promoteur Pape Abdou Fall offre à ce garçon qui était promu à un bel avenir dans l’arène, une chance de se relever. Surtout après ses déboires avec l’écurie Fass. Son rapprochement avec l’actuel « Roi des arènes » Modou Lo ne pourra pas jouer en sa faveur lors de son face-à-face avec le jeune espoir de Thiaroye.Quant à son adversaire Siteu, il s’est essayé avec brio à la boxe MMA entre temps et a glané deux succès aux USA. Côté moral, le poulain de Lansar st donc mieux loti. Mais attention, Papa Sow a une revanche à prendre sur Fass et sur lui-même.