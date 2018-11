Nouvelle convention collective du secteur de presse : elle sera appliquée dans un délai d’un an (Mamadou Ibra Kane, Président CDEPS)

« La nouvelle convention collective nationale du secteur de la presse va entrer en application dès sa signature, dans un délai d’un an. C’est important, ce n’est pas demain pour certaines entreprises, qu’elle va entrer en vigueur », a dit ce jour Mamadou Ibra Kane, le président du Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse (CDEPS), après la signature du document.



Le Syndicat des professionnels de l’information et de la communication du Sénégal (SYNPICS) et le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse (CDEPS) ont signé ce jour ,la nouvelle Convention collective des journalistes, techniciens et autres travailleurs des médias.



La nouvelle Convention collective des journalistes, techniciens et autres travailleurs des médias va remplacer la Convention collective des journalistes et techniciens de l’information en vigueur depuis 1991.



Le secrétaire général du SYNPICS, Ibrahima Khaliloulah Ndiaye, et le président du CDEPS, Mamadou Ibra Kane, ont paraphé le document, devant le ministre de la Communication, Abdoulaye Baldé.

Selon le président du CDEPS, les entreprises de presse ont "un délai d’un an" pour faire appliquer l’ensemble des clauses de cette convention...