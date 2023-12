Nouvelle Cité Baraka : L'Etat construit 11 immeubles et remet 210 appartements aux victimes et 60 autres à usage commercial

Le président de la République a procédé ce mardi 5 décembre 2023 à la remise des clés de la nouvelle Cité appelée « Cité Baraka » sise à Liberté 6. C’étaient des taudis et des baraques qui y ont été construites depuis plusieurs années. Cette bidonville au cœur des Libertés a été rasé pour en faire une nouvelle Cité moderne.



A la cérémonie d’inauguration, le président de la République fait savoir que « cette cité est entièrement rénovée. Les bidonvilles ne sont pas une fatalité mais doivent être transformables en harmonie et à l’architecture des villes. Ces populations doivent être traitées avec dignité et considération » fait-il savoir.



Ainsi lancé par le chef de l’Etat, ce sont 11 immeubles qui sont construits : 210 appartements pour les victimes et 60 appartements à usage commercial.



Le Président ajoute que « les jeunes seront recrutés par l’agence de la sécurité de proximité (ASP), au Promoged, … Et pour l’entretien de ces édifices, il invite aux bénéficiaires d’en prendre bien soin. « Ces logements sont à vous et veuillez en faire bon usage …»



Le chantier de la mosquée est en cours dira le Chef de l’Etat. « J'instruis le PM à travailler avec les services de la présidence pour engager très rapidement la construction de la mosquée »