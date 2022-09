Nouvel attelage gouvernemental : qui sont les ministres qui quittent le Gouvernement ?

Le 1er Gouvernement sous l’ère Amadou Ba vient d’être publié. Une dizaine de ministres quittent le Gouvernement et pas des moindres. Les alliés par exemple ont fait les frais de ce nouvel attelage.



Alioune Sarr de l’AFP, ancien Ministre du Tourisme cède la place à Mame Mbaye Niang. Oumar Guèye ancien porte-parole du Gouvernement et ministre des collectivités territoriales de l’aménagement et du développement des territoires est remplacé par Mamadou Talla.



Les départs les plus surprenants concernent ceux de Matar Bâ ministre des Sports ou encore Abdoulaye Daouda Diallo ancien ministre du Budget et des Finances qui sera logé au Palais comme Directeur de Cabinet.

Abdoulaye Diop, ministre en charge de la Communication, Néné Fatoumata Tall en charge de la jeunesse, Zahra Iyane Thiam Diop ministre de la Microfinance, Dame Diop Ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de l'Apprentissage et de l’Insertion, Aminata Assome Diatta, chargée du Commerce, Abdou Karim Sall chargé de l’environnement, Amadou Hott ou encore les secrétaires d’états Moïse Sarr ou Mayacine Camara quittent le navire.

Les ministres Malick Sall en charge de la justice et Ndeye Saly Diop ministre de la femme sont aussi des rangs des ministres débarqués.