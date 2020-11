Nouvel attelage gouvernemental : Barthélémy Dias tire à boulets rouges sur les « Dealeurs Politiques »

Se prononçant sur la question du 3e mandat, le maire de la commune de Mermoz/Sacré-Cœur appelle « à l'implication de tous les citoyens pour que ces "dealers politiques" soient une bonne fois mis à l'écart et pour de bon ».



En réalité, ce que veut tout simplement expliquer le maire de Mermoz/Sacré-Cœur à travers ses vidéos qu'il véhicule sur les réseaux sociaux, c'est de montrer à l'opinion que ces "assoiffés de commodités et de privilèges" sont en train de comploter ce qui pourrait être appelé "un demi-3e mandat".



Plus loin dans son argumentation, Dias-fils ajoute que "ces vulgaires dealers de l'opposition", avec toutes leurs pratiques malsaines, doivent encore nous inspirer à nous concentrer sur les urgences du peuple sénégalais qui aujourd’hui, est inquiet quant à l'avenir de ses fils qui envahissent désespérément l’eldorado.



Dans un esprit patriotique, le Sénégal doit faire face à ces politiques qui ne cherchent pas à résoudre les problèmes des sénégalais, pour enfin leur montrer que le peuple, déjà agonisant, ne va pas se laisser sacrifier au détriment d'un groupuscule aux intérêts débordés.



Sur le démarrage des activités de ‘’Manko Taxawou Sénégal’’, Barthélémy souligne que des tournées et échanges avec la population sont entamés et se poursuivent actuellement dans le département de Dakar.