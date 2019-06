Nouvel ambassadeur du Soudan au Sénégal : Khalid Shukri, parcours d'un diplomate chevronné.

Le nouvel ambassadeur du Soudan au Sénégal détient le profil du métier. Formé à bonne école, Khalid Abdelgader Shukri est admis à l'Université de Khartoum d'où il sort avec un diplôme en traduction en 1999. Auparavant, il aura fréquenté la Faculté de l'Education. Son premier poste en tant que diplomate, dans le service extérieur de la République du Soudan, il l'occupa en 1991. De février 91 à août 92, il est 3e secrétaire au département des Affaires africaines, au département de la Coopération économique, au Ministère des affaires étrangères.

Ensuite, il est bombardé 2e secrétaire à l'Ambassade du Soudan en Libye, avec poste à Tripoli. De janvier 1996 au mois de juillet de la même année, il est nommé consul de la République du Soudan à Benghazi, dans l'est Libyen. Lorsqu'on a besoin de lui au Bureau des affaires étrangères, Khalid Shukri répondit à l'appel de la patrie et fait deux ans à Khartoum avant d'être détaché auprès du Conseil d”amitié populaire pendant une période de deux années. À partir de juillet 2000, il est premier secrétaire à l'ambassade du Soudan, à Moscou.

Par la suite, le diplomate est appelé à nouveau à faire prévaloir ses compétences à l'Unité des communications des Affaires étrangères qu'il est chargé de conduire à Khartoum. Ce, pour un an et demi avant d'être nommé de janvier 2006 à juillet 2008, conseiller, représentant permanent adjoint du Soudan auprès de l'Unesco à Paris.

Il est ensuite promu ministre plénipotentiaire et chef de mission adjoint à l'ambassade du Soudan à Paris. De janvier 2010 à août 2010, Khalid Shukri est ambassadeur et directeur adjoint au Bureau exécutif du ministère des Affaires étrangères. En août 2010, il est nommé Directeur de cabinet du ministre d'État, chargé des Affaires étrangères jusqu'en 2013.

Pendant tout ce temps, il aura fait ses preuves de diplomate pour mériter le poste d'ambassadeur de la République du Soudan en Malaisie. En même temps, c'est à dire de janvier 2013 à février 2017, il s'occupe de la Thaïlande, des Philippines et du Brunei. En juillet 2017, il est appelé au département de la Coopération culturelle, au ministère des Affaires étrangères comme Directeur.

Après un an de service dans ce département, il est détaché au “National student Wefare Fund” comme directeur des médias, des relations publiques et des relations étrangères. C'est son dernier poste avant son affectation au Sénégal comme ambassadeur de la République du Soudan, avec poste non résidant en Gambie, en Guinée Bissau, au Cap Vert, en Guinée Conakry et en Sierra Leone.

Une mission que prend à coeur Khalid Shukri qui n'ignore pas les états de services de son prédécesseur dont le passage au Sénégal n'a pas été de tout repos. Dans son bureau XXL, le tout nouveau représentant du Soudan veut voir cette page sombre faite d'accusations d'esclavagisme par le personnel sénégalais de l'ambassade, tournée. “Ce n'est pas ça le Soudan”, se désole-t-il. “Je veux partir sur de bonnes bases avec le peuple sénégalais”, assure-t-il et annonce d'ores et déjà la mise en place prochaine d'une association des diplômés sénégalais du Soudan.