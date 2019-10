Nouvel album : Pape Diouf face à la presse ce jeudi

Pape Diouf et la Generation Consciente conviennent la presse nationale et internationale à leur conférence de presse qui se tiendra le jeudi 24 octobre à 17h dans la salle Little Buddha de l'hôtel Radisson Blu à Dakar.

Pape Diouf présentera son nouvel album « Paris -Dakar » qui sera disponible sur le marché à partir du 25 octobre 2019.