Nouvel An/ Sauvegarde de la paix et cohésion sociale: Les meilleurs vœux de Aminata Touré pour 2022

L’ancienne présidente du conseil économique, sociale et environnementale après listé ses attentes pour l’année 2022 qui devrait être prometteuse en succès et de santé pour le Sénégal. Aminata Touré souhaite que le Sénégal puisse enfin sorti de cette pandémie de Covid-19, mais insiste sur la vigilance en invitant les Sénégalais à ne pas négliger ce nouveau variant même si son niveau de dangerosité n’est pas encore scientifiquement prouvé.



« J’invite surtout les acteurs de tous bords, à lutter pour la préservation de la paix et la cohésion sociale, car étant gages d’un développement durable » souhaite l’ancien premier ministre après avoir listé ses regrets pour l’année 2021.