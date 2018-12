Nouveaux tarifs de l'autoroute de l'avenir : Les usagers entre bonheur et inquiétude

Ce lundi 24, l'agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) a annoncé dans un communiqué, l'entrée en vigueur de la baisse des tarifs des liaisons Dakar-Aibd et Dakar-Sébikotane. Une mesure qui intervient au moment où la plupart des usagers se plaignent des nombreux désagréments qu'ils dénombrent sur cette autoroute. Il a donc été retenu de réduire les prix entre Dakar/Aibd et Dakar/Sébikotane, qui respectivement sont fixés à 2000 fr et 500 fr. Les usagers ont exprimé leur soulagement par rapport à cette mesure, même s'ils estiment toujours qu'il faut revoir la gestion de ce joyau...