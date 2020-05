Nouveaux patients Covid-19 déclarés par Madagascar : le président Rajeolina dédouane le Covid-organics.

Madagascar fait face à une flambée de cas de coronavirus ces derniers jours. Rien que pour ce week-end, la Grande Ile a recensé 66 nouveaux patients Covid-19. Une évolution inquiétante de l’épidémie qui a poussé le président Andry Rajoelina à s’adresser à la nation ce dimanche 17 mai.



Dans son discours, le chef de l’Etat malgache a insisté sur la nécessité pour ses compatriotes de respecter les mesures édictées pour stopper la progression de la maladie. Andry Rajoelina a annoncé un durcissement des sanctions contre les récalcitrants.



Autre axe important de son allocution, c’est l’invite lancée à la population de prendre le Covid-Organics. Il fera savoir que les malades nouvellement détectés n’avaient pas inoculé le remède mis au point par les chercheurs de l’IMRA. À base d’artémisia et d’autres plantes malgaches, le Covid-organics est censé prévenir et guérir le Coronavirus.



Andry Rajoelina a précisé que la première victime enregistrée par son pays n’avait pas non plus été traitée avec la décoction en raison de maladies chroniques qu’il trainait, tels que le diabète et l’hypertension artérielle.



Lors du lancement de la tisane, le pays ne comptait que 121 cas. Aujourd’hui, la Grande Ile en déclare 304 dont 190 sous traitement, 113 guéris et 01 décès.



Le président malgache n’a pas manqué de rappeler que son pays fait face à plusieurs adversaires, le coronavirus et ceux venus de l’Extérieur.