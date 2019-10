Nouveaux arrivés dans la "Tanière" : Pourquoi le local Moussa Ndiaye, Naby Sarr et Baba Thiam ont été convoqués ?

Suite à la publication de sa liste de 24 joueurs sélectionnés pour jouer contre le Congo Brazzaville le 13 novembre et contre l'Eswatini à la date du 17 octobre 2019, il apparaît trois nouvelles têtes dans la "Tanière". Il s'agit de l'excellent défenseur d'Excellence Foot Dakar, Moussa Ndiaye, le seul joueur local de cette liste de 24. Élu meilleur joueur de la CAN U20 au Niger, sa sélection a été longtemps réclamée par le grand public. Cissé avouera lors de la conférence de presse, que sa convocation a été longuement mûrie. Précisant que ceci lui permettra sans doute de poursuivre son apprentissage aux côtés des cadres de la défense tels que Koulibaly.



En sus de la venue de ce talent brut, il faudra compter avec la première de Mouhamadou Naby Sarr (26 ans, défenseur à Charline Athletic FC), fils de l'ancien international sénégalais Boubacar Sarr Locotte. Ce défenseur central gaucher de métier, offre une belle alternative à Cissé, qui devrait ainsi renforcer sa défense sénégalaise.



Enfin, l'attaque aura une nouvelle munition, en la personne du buteur de Kasimpasa Spor (Turquie) du haut de son 1m87, il devrait honorer sa première sélection contre le Congo Brazzaville le 13 et ou l'eswatini le 17 novembre...