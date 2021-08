Nouveauté sur l'affaire « Cigogne bleue » : L’enquête révèle que la crèche ne disposait d'aucune autorisation; Yacine Sène, directrice et son employée, Mama Ndiaye Cissé en détention.

De nouvelles révélations sont apportées sur les causes de la mort de bébé Dia. En effet, l’enquête de la Sûreté urbaine sur l’affaire de la crèche la Cigogne bleue, a révélé que la nourrice et le secouriste n’avaient pas les qualifications professionnelles requises.



Le bébé a été nourri dans de mauvaises conditions. Ce qu’a confirmé la directrice de l’hôpital Albert Royer qui soutient que l’alimentation en position de «décubitus dorsal» a causé la mort du bébé Dia.



De plus, la crèche ne disposait d'aucune autorisation. La directrice avait dit avoir obtenu un récépissé de dépôt qui lui donne le droit d’exercer en attendant l’autorisation définitive. Apparemment tel n’est pas le cas, l’enquête a révélé que ce récépissé de dépôt qu’elle se serait procuré à l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, n'a mentionné nulle part un quelconque droit d’exercer en attendant une autorisation définitive.



Mme Yacine Sène, directrice de la crèche “La Cigogne bleue”, et son employée, Mama Ndiaye Cissé, sont dans les liens de la détention. Elles ont été arrêtées par la sûreté urbaine de Dakar et conduites directement au parquet qui les a mises à la disposition de l’administration pénitentiaire.