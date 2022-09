Nouveau gouvernement / Victorine Ndeye et Doudou Kâ : La récompense du Chef !

Leurs nominations au sein du gouvernement de combat de Amadou Bâ n’étaient guère attendues. Victorine Ndèye a été parachutée d’abord comme secrétaire d'État chargée des 100.000 logements puis pour les locales, elle a été choisie pour diriger la liste de la commune de Niaguiss qu’elle a gagnée, devenant ainsi la première femme maire de cette commune du département de Ziguinchor.



Cerise sur le gâteau, elle a été choisie par le président Sall pour diriger la liste départementale de Ziguinchor aux dernières législatives. C’est elle qui a fait face à l’ogre activiste investi par Yewwi Askan Wi. Malheureusement, elle a été freinée dans son élan par Marius Sagna.



Mais la revoilà, occupant désormais le poste laissé par Zahra Iyane Thiam, à savoir celui de la Microfinance et de l’Économie Solidaire et Sociale.



Quant à Doudou Kâ, le nouveau ministre des airs qui était directeur général de l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), il voit sa côte grimper après l’échec des ténors de son camp surclassés par le patron de Pastef lors des locales, il s’agit de Benoit Sambou et de Seydou Sané. N’étant pas investi pour les locales et les législatives, Doudou Kâ s’est illustré lors des dernières joutes électorales dans un bras de fer épique qui l’avait opposé à Ousmane Sonko...