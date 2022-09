Nouveau gouvernement : Les regrets de MLD et du mouvement TEKKI

Le Mouvement Tekki se félicite par ailleurs de la mobilisation populaire réussie dans le cadre de la coalition Wallu Sénégal et de l'Inter coalition Yewwi-Wallu, qui a permis le renforcement de l'opposition aux élections législatives de juillet 2022.Le Mouvement Tekki salue l'engagement de ses militants et responsables à tous les niveaux, qui n'ont ménagé aucun effort pour la mobilisation des parrainages et pour la victoire de l'Inter coalition et se réjouit des adhésions enregistrées dans les villes et dans les campagnes du Sénégal, ainsi que dans la Diaspora. Il exhorte l'ensemble des militants et responsables à accélérer le mouvement de vente des cartes de membre dans les départements et communes, pour la massification du mouvement en vue de préparer l'alternative patriotique et citoyenne en 2024.