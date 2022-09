Nouveau gouvernement : Les chargés de mission de la Présidence félicitent le Chef de l’État et adoubent Amadou Ba.

Le collectif des chargés de mission de la présidence de la République n'est pas resté indifférent au remaniement ministériel opéré par le chef de l'État samedi dernier. En effet dans leur communiqué, les chargés de mission félicitent le président Macky Sall pour la nomination de Amadou Ba au poste de Premier ministre et de Abdou Latif Coulibaly comme ministre, secrétaire général du gouvernement.



"Nous tenons à exprimer notre infinie gratitude à l’endroit de Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal pour la nomination du Premier Ministre Monsieur Amadou Ba et la constitution du nouveau Gouvernement. Nous félicitons ensuite Monsieur Abdou Latif Coulibaly, Ministre Secrétaire général du Gouvernement (SGG), pour la confiance qui lui a été renouvelée par le Chef de l’Etat", rapporte le communiqué.



Par ailleurs, les chargés de mission restent convaincus que le fait de ne pas être reconduit dans l'attelage gouvernemental, ne traduit pas un manque de respect. "Nous pensons que l’engagement républicain ne se réduit pas au népotisme et au clientélisme politique, ce qui constitue un legs du régime libéral. De la même manière, on ne saurait considérer que le fait de ne pas être dans l’attelage gouvernemental traduit un manque de respect ou de considération.



On peut servir son pays, quels que soient son niveau et sa position sociale. La lutte continue, les enjeux sont énormes et le monde est en perpétuelle mutation. Nous avons un bon « Capitaine de Bateau » à qui nous souhaitons plein succès pour un Sénégal de tous, et un Sénégal pour tous..."