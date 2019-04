Nouveau gouvernement : Le Sep de BBY appelle à plus de circonspection et d’abnégation

Le Secrétariat Exécutif Permanent de la coalition BBY salue la mise en place de la nouvelle équipe gouvernementale sous la direction du Premier ministre Mohammad Boun Abdallah Dionne, marquée par un renouvellement de l’effectif et le relèvement de la présence des femmes, tout en traduisant l’exigence de l’équité territoriale.

Plus fondamentalement, cette formation de l’exécutif obéit à un souci de cohérence dans l'architecture gouvernementale et à l'orientation indiquée par le Président de la République de procéder à une amélioration des méthodes de travail pour plus d'efficacité et de rapidité dans la mise en œuvre des politiques publiques visant la satisfaction des préoccupations des populations.

Elle fait suite à la cérémonie de prestation de serment du Président de la République devant le Conseil constitutionnel, en présence de plus d’une vingtaine de chefs d’Etat et de chefs de gouvernement d’Afrique, en plus de délégations en provenance d’autres pays étrangers, témoignant de son leadership sur le continent et dans le monde.

La fête de l’indépendance, organisée deux jours après, a été une occasion pour le Président Macky Sall de magnifier la nation dans son unité et sa diversité, à travers sa jeunesse et ses forces de défense et de sécurité tout en renouvelant son engagement décliné durant sa campagne électorale de mettre en œuvre toutes les réformes venues à maturité et de réaliser les initiatives majeures de son programme permettant l’émergence du pays.

Pour tous ces actes posés et qui font la grandeur du Sénégal, le SEP exprime au Président de la République, Président de la coalition BBY, ses chaleureuses félicitations. Il associe à ces félicitations l’ensemble du gouvernement nouvellement formé et lui souhaite une pleine réussite dans les missions qui lui sont confiées.

Il s’agit là d’un ensemble de politiques dont l’application exige une mobilisation citoyenne exceptionnelle de l’ensemble des forces vives de la nation au premier rang desquelles les forces de BBY et de la grande majorité présidentielle qui doivent faire bloc autour du Président de la République et de son équipe pour l’atteinte de l’objectif d’un « Sénégal de tous, Sénégal pour tous ».

C’est pourquoi, le SEP, tout en renouvelant ses félicitations à l’ensemble des militants et sympathisants de BBY et de la majorité présidentielle, les appelle à plus de circonspection et d’abnégation pour faire preuve de dépassement devant les frustrations que pourrait engendrer le choix d’une équipe de gouvernement qui ne peut comprendre toutes les compétences que recèle notre coalition.

Aujourd’hui plus que jamais, le Président de la République et son gouvernement ont besoin de la mobilisation de tous dans l’unité et la discipline pour atteindre les objectifs fixés pour l’intérêt exclusif des populations dont les attentes sont multiples et pressantes. L’oubli de soi pour l’intérêt collectif, telle doit être la ligne de conduite de chacun, dans ce temps de l’action dans l’effort redoublé.



Dakar, le 10 avril 2019​ ​​​Le SEP de BBY