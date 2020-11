Nouveau gouvernement : Le Club Sénégal Émergent appelle à faire bloc autour du Gouvernement d’ouverture du Président Macky Sall.

Dans un communiqué rendu public, le Club Sénégal Émergent (CSE) se félicite de l'esprit d'ouverture du chef de l'État avec la mise en place d'un gouvernement d'ouverture.



"Le Club Sénégal Émergent a accueilli avec une grande satisfaction la mise en place d’un nouveau Gouvernement de stabilité et d’ouverture, faisant suite à une lecture pertinente du contexte actuel de nécessité de relance de l’économie nationale. C’est le lieu de saluer le génie et l’intelligence politiques du Président de la République Macky Sall qui, s’appuyant sur un sens patriotique élevé et le souci de l’intérêt national qui transcendent les calculs politiques, a choisi des femmes et des hommes d’horizons politiques divers mais, aux profils indiqués pour être à la hauteur des enjeux fondamentaux et des défis prioritaires à relever", lit-on dans le communiqué.



Pour le club Sénégal émergent, ce nouveau gouvernement est un symbole d’un consensus national fort pour assurer la stabilité politique, civile, sociale et institutionnelle. Et constitue une réponse appropriée au regard du contexte mondial si tourmenté, conséquence des ravages provoqués par la pandémie Covid-19, et d’un environnement sous régional traumatisant, marqué par plusieurs conflagrations politico-électorales, rapporte toujours le communiqué. Qui appelle le nouveau Gouvernement à aller résolument dans le sens du fast-tract.



Par ailleurs, le Club invite les ministres à faire preuve d’unité et de solidarité dans la mise en œuvre des politiques publiques, de mutualiser et rationaliser les programmes et projets pour l’emploi des jeunes et des femmes, dans le sens de la mise en place d’un programme d’urgence pour ces franges de la population (PUPEJF), à l’instar du PUDC...