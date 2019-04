Nouveau gouvernement : Fatick pour une réforme institutionnelle axée sur une démocratie plus responsable, plus représentative et plus efficace.

Les maires du département de Fatick, en conclave, ont magnifié la pertinence du choix des hommes, des femmes et des jeunes qui composent le nouveau gouvernement de Macky 2. Ils saluent aussi la volonté du chef de l’État et surtout l’importance accordée aux réformes institutionnelles et réitèrent leur engagement irréversible à travailler aux côtés du président de la République qui a déclaré que ce quinquennat sera celui qui va permettre de lutter avec énergie contre le chômage des jeunes et que cette jeunesse restera au premier rang des priorités qui seront axées sur l’emploi et à l’employabilité.

Dans la foulée, ils ont félicité le Premier ministre Mouhammed Boun Abdallah Dionne pour sa reconduction bien méritée à la tête de ce nouveau gouvernement marqué par un ‘’resserrement organique’’ et un recentrage des missions essentielles, autour des priorités du nouveau quinquennat. Une réforme institutionnelle qui va permettre une démocratie plus responsable, plus représentative et plus efficace.

Les maires du département de Fatick qui disent être fiers d’avoir contribué de manière remarquable à côté des autres militants et responsables de Fatick à la victoire de la coalition Benno Bokk Yakaar avec un taux supérieur à 80%, encouragent le Président de la République à poursuivre sa volonté de promouvoir des hommes et des femmes compétents, engagés, qui ont fini de prouver leur loyauté et leur représentativité. Ils ont également manifesté leur contentement de voir Matar Ba membre de la coalition Benno Bokk Yakaar dont l’engagement et les résultats sont connus de tous, rester à la tête du ministère des sports. Les maires du département de Fatick invitent enfin tous les militants et tous les responsables politiques de la coalition Benno Bokk Yakaar à maintenir pour les prochaines échéances électorales, l’esprit d’équipe et de solidarité qui a prévalu lors des élections présidentielles et qui a confirmé que Fatick est une forteresse imprenable de son Excellence Monsieur le Président de la République...