Nouveau drame dans la communauté sénégalaise en Suède : un père de famille poignarde ses deux enfants

Encore un drame! Un Sénégalais de 45 ans a été arrêté à Stockholm pour les délits de meurtre et tentative de meurtre sur ses deux enfants. L’homme de 45 ans aurait poignardé son fils et sa fille avant de les jeter par la fenêtre de leur immeuble situé à Hasselby, dans l’ouest de la capitale suédoise. L’information a été donnée par un magistrat, qui souligne que le père aurait poignardé ses enfants alors qu’ils étaient allongés dans leur lit avant de les jeter par la fenêtre de leur immeuble. Une information qui a secoué la toile. Le père a été arrêté ainsi que la maman avant d’être libéré lundi soir. Ce dernier, le père, avait déjà consommé un divorce avant de se remarier avec une Sénégalaise.

D’après les témoignages recueillis auprès de la communauté Sénégalaise résidant en Suède et qui connaît bien la famille, « ils voulaient vivre en privé. Ils étaient prudents et ne voulait pas que sa femme rencontre des gens », a-t-il témoigné. Pour rappel, le père,enseignant de formation a exercé plusieurs métiers. Auparavant, le père travaillait comme chauffeur de taxi avant d’être un employé dans l’assistance aux soins, dira le responsable de l’association...