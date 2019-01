Nouveau code de la presse : « Nous allons assainir et rendre plus viable les entreprises de presse » (Abdoulaye Bibi Baldé)

Le ministère de la Communication, des Télécommunications, des Postes et de l’Économie numérique a annoncé lors de la tenue de l’atelier de la politique sectorielle de son département, que le nouveau code de la presse a déjà été élaboré. À l’en croire, les décrets sont « dans le circuit d’approbation au niveau du gouvernement ». Pour Abdoulaye Bibi Baldé, ce nouveau texte apporte des innovations majeures concernant ce sous-secteur qu’est la communication. « À travers ce nouveau code, nous allons assainir et rendre plus viables les entreprises de presse », a soutenu le ministre de tutelle.