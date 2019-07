Nouveau code de la presse : La CJRS harmonise ses textes

Pour mieux imprégner les professionnels des médias et les sensibiliser davantage sur les dispositions du nouveau code de la presse et du statut de journaliste, la convention des jeunes reporters du Sénégal (CJRS) tenait ce matin un atelier en partenariat avec la fondation Friedrich Ebert.

Selon le président de la CJRS, Pape Ndiaye, la convention compte réunir toutes les instances à savoir le bureau exécutif national, le comité directeur, les cellules régionales, le comité des anciens et les organisations sœurs de la presse pour réfléchir ensemble sur les nouvelles dispositions qui seront incluses. Ainsi, cet atelier va permettre aux acteurs des médias de se pencher sur les conditions à remplir pour être membre de la convention, les conditions à remplir pour disposer du quitus qui va permettre d’avoir une carte nationale de presse et la mise en place d’un fonds d’appui pour le développement de la presse.