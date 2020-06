Nouveau cas communautaire à Kaolack : Le concerné en question est un homme d'affaires.

On en sait un peu plus sur le nouveau cas communautaire enregistré ce jeudi dans la commune de Kaolack.



Selon une source de Dakaractu, il s'agit d'un homme d'affaires très connu de la capitale ( Dakar) en général et de la commune de Kaolack en particulier.



Ce dernier aurait d'ailleurs chopé la maladie à Dakar avant de rentrer à Kaolack un peu plus tard. Il habite dans l'une des cités religieuses de la ville de Mbossé. Actuellement, il a été interné au centre de traitement des épidémies de l'hôpital régional de la même ville.



Ce nouveau cas porte la liste des malades à la C-19 de la région à 12 dont 08 guéris...