Nouveau Secrétariat national du Pds / Mbacké crache sur le document et parle de ' gestion cavalière et clanique ayant ruiné le parti. '

Encore des contestations qui naissent au sein du Pds suite à la décision du Président Wade de complètement réaménager le Secrétariat national. À Mbacké, une bonne partie des libéraux ont officiellement déchiré le document au terme d'une réunion de concertation. Dans un document remis à Dakaractu par Mame Mor Sarr de l'UJTL, il est clairement fait état d'un rejet catégorique de la décision non sans soupçonner des manœuvres et des manipulations.





''Cette gestion cavalière et clanique qui a presque ruiné le Parti Démocratique Sénégalais depuis un temps mérite de rencontrer une opposition farouche des militants qui ont investi toute leur jeunesse dans cette formation politique. Un investissement qui a visé son rayonnement et sa pérennisation dans le landerneau politique du Sénégal. Aujourd'hui, l'avenir du Parti est calqué en fonction des caprices d'une seule personne qui, peut selon son bon vouloir, décider souverainement de la vie ou de la mort des militants sans aucune résistance dans les rangs. Cette méthode doit désormais connaître ses limites car les conséquences ont été dommageables et le Parti en vit toujours les séquelles '', lit-on dans document.



Les libéraux de poursuivre leur réquisitoire. '' Le Pds du département de Mbacké prend ses responsabilités et appelle tous les militants engagés à faire front face à cette dictature vile et inélégante. '' Ils annoncent une résistance qui sera opérée sous une forme moins classique. Affaire à suivre...