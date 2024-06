Nouveau PCA de l'hôpital régional de Thiès: " Nous sommes confrontés à des défis considérables, notamment ceux liés à l'accès aux soins de santé, au relèvement du plateau technique..."( Dr Babacar Diop)

L'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès est confronté à d'énormes difficultés liées surtout à son bon fonctionnement. Les défis sont nombreux et les attentes plus qu'urgentes.

Fraîchement installé ce mardi 11 juin 2024 Président du Conseil d’Administration de cette structure hospitalière, le maire de la ville de Thiès, le docteur Babacar Diop en a fait état. " En prenant la présidence de cet établissement de santé emblématique, je mesure l'ampleur des défis qui se dressent devant nous, mais aussi la richesse des opportunités qui s'offrent à nous pour œuvrer ensemble au service de la santé et du bien-être de notre population. L'hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène est bien plus qu'une institution de santé. C'est un pilier essentiel de notre communauté, un lieu où naissent des vies, où se soignent nos malades, et où se tissent des liens de solidarité. En tant que maire de cette ville, je suis conscient des défis auxquels notre hôpital est confronté : des ressources limitées, des besoins croissants, un plateau technique à davantage relever et des attentes élevées de la part de nos concitoyens. Aujourd’hui, nous sommes réunis dans un esprit de solidarité et de détermination, conscients que la santé de notre communauté est une responsabilité que nous partageons tous, a-t-il fait remarquer.



" Permettez-moi aussi de saisir cette occasion pour exprimer ma profonde gratitude envers ceux qui ont placé leur confiance en moi pour assumer cette fonction de PCA. Je vous assure que je mettrai tout en œuvre pour être digne de cette confiance et pour répondre aux attentes élevées que chacun de vous, ainsi que nos concitoyens, place en nous. En tant que nouveau PCA, je m'engage à travailler en étroite collaboration avec l'ensemble des acteurs de la santé, qu'ils s'agissent des médecins, infirmiers, personnel administratif ou bénévoles, pour garantir que notre hôpital continue d'être un bastion d'excellence médicale", a-t-il ajouté.



Revenant sur les défis, M. Diop de renchérir. " Nous sommes confrontés à des défis considérables, notamment ceux liés à l'accès aux soins de santé, à l'amélioration des infrastructures, au relèvement du plateau technique, à la formation continue du personnel médical et à la gestion des ressources. Mais je suis convaincu que, grâce à notre détermination collective, à notre créativité et à notre engagement envers notre mission commune, nous surmonterons ces défis avec succès".



" Nous devons placer l'humain au cœur de notre action. Chaque patient qui franchit les portes de notre hôpital mérite d'être traité et soigné avec dignité et respect. Nous devons veiller à ce que personne ne soit laissé pour compte, et que chaque personne, quel que soit son statut social ou économique, puisse bénéficier des meilleurs soins possibles. Nous avons le devoir sacré de veiller à ce que cet hôpital reste une source de réconfort et de guérison pour tous ceux qui franchissent ses portes. C’est d’ailleurs ce qui justifie tout le sens de mon action pour l’accès universel des ménages démunis au service de santé. Pour l’année 2024, le Conseil de Ville a prévu un budget de 100 millions de F CFA pour permettre aux patients vulnérables de se soigner gratuitement dans les structures sanitaires de référence de la Ville de Thiès notamment l’hôpital régional Ahmadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, l’hôpital Saint Jean de Dieu et le district sanitaire de Dixième (10e)", a-t-il promis.