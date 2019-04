Nouveau Gouvernement : Malem Hodar crie son « ras le bol »

Le Département de Malem Hodar se sent lésé dans la composition du nouveau Gouvernement. C’est l’avis en tout cas des jeunesses socialistes du département de Malem Hodar et de la région de Kaffrine et de leur SG Malick Ndao.

Je voudrais féliciter les membres du gouvernement qui viennent de bénéficier la confiance du chef de l'État. Je salue l'équilibre des territoires à l'échelle régionale qui a été respecté, j'en profite pour féliciter et prier pour notre cher frère Mayacine Camara de Koungheul, secrétaire d'État en charge du réseau ferroviaire. Ça ne sera qu'un rappel que nous adressons au président Macky Sall : le département de Malem Hodar devrait au moins être représenté dans le gouvernement du fait qu'il a toujours accordé de très bons résultats aux différentes joutes électorales qui se sont passées dans notre pays, mais reste le seul département qui n'a jamais eu de nomination durant toute la période du premier mandat, alors que nous avons des cadres disponibles à servir leur pays » déplore t’il.

« Monsieur le président vous avez nommé des responsables à Mbirkilane, Kaffrine, Koungheul à des postes de responsabilité, mais Malem Hodar reste le seul département qui n'a aucune nomination et donne toujours de bons scores. Je vous lance un appel solennel pour corriger cette discrimination » indique-t-il dans une note qui nous est parvenue.