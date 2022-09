Nouveau Gouvernement : Les Mbourois s'offusquent de leur rétrogradation et s'indignent du cas Matar Ba...

Dakaractu Mbour a tâté le pouls des Mbourois pour recueillir leurs avis au sujet du nouveau gouvernement. Deux sujets ont été abordés de manière récurrente par la quasi-totalité des personnes rencontrées, à savoir l'absence de ministre Mbourois (commune) et le départ du ministre Matar Ba au département du sport.



Présentement, c'est le calme plat et la déception totale dans la troisième ville la plus peuplée du Sénégal, parce que nombreux sont ceux qui croyaient voir un ministre se réveiller dans leur commune.



À signaler que Mbour commune a cessé d'avoir un ministre avec portefeuille depuis le passage de feu Caroline Faye...