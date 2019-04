Nouveau Gouvernement : Les 20 ministres sortants

Ils sont 20 ministres à ne pas être reconduits dans le nouveau Gouvernement. Il s’agit d’Augustin Tine, ministre des forces armées qui est quand même nommé Directeur de Cabinet du Président de la République. Pape Abdoulaye Seck en charge de l’Agriculture, Mary Teuw Niane de l’enseignement supérieur, Maimouna Ndoye Seck des transports aériens, Diène Farba Sarr en charge du cadre de vie, Yaya Abdoul Kane ministre en charge des collectivités locales, Abdoulaye Bibi Baldé ministre de la communication, Ndèye Ramatoulaye Guèye Diop de la petite enfance, Birima Mangara ministre du Budget, Moustapha Lo Diatta, Ministre délégué auprès du ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, chargé de l'Accompagnement et de la Mutualisation des organisations paysannes, Mary Teuw Niane de l’Enseignement Supérieur, Papa Abdoulaye Seck de l’Agriculture, Mame Mbaye Niang ministre du Tourisme, Ismaïla Madior Fall Garde des sceaux, Mansour Elimane Kane en charge du Pétrole, Abdou Latif Coulibaly ministre de la Culture , Abdou Ndéné Sall, Ministre délégué chargé du Développement du réseau ferroviaire. Mbagnick Ndiaye de la francophonie, Aminata Manga de l’Economie Solidaire et enfin Khoudia Mbaye Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats et du Développement des Télé services de l'État