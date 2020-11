Nouveau Gouvernement : « Le combat pour le contrôle du PDS vient de connaitre son épilogue ! » (Amadou Bakhaw Diaw, Responsable politique APR)

Responsable politique APR, Amadou Bakhaw Diaw pense que le président Macky Sall avec la mise en place de son gouvernement de convergence nationale issu du dialogue politique, a montré qu’il a un art consommé de la politique. Il a, assure-t-il, dépassé politiquement Maitre Abdoulaye Wade en récupérant la quasi-totalité de son parti le PDS à travers ses composantes du Rewmi d’Idrissa Seck de Omar Sarr le laissant seul avec son fils et sa maisonnée de Karimistes. « Le combat pour le contrôle du PDS vient de connaître son épilogue », est-il même d’avis.



Ainsi, à la tête de ce large gouvernement de convergence dont les membres représentent plus de 85 % du corps électoral, le Président Macky Sall pourra relever tous les défis du moment à savoir la crise mondiale multidimensionnelle due à la pandémie du Coronavirus et la préparation de l’exploitation gazière et pétrolière, renseigne Diaw. Toutes les conditions politiques sont ainsi actuellement réunies pour que le Président Sall puisse relever les défis de l’après COVID ou des débuts de l’exploitation pétrolière, ajoute la même source.

« On attend cette année, l’une des récoltes agricoles les plus performantes de ces dernières années. Pour la relance de l’économie, le Président Macky Sall mobilisera un colossal budget d’un montant global de 14. 800 milliards et pour son exécution efficiente nous avons un grand espoir sur cette nouvelle équipe pour la réaliser », conclura t-il.