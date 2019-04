Nouveau Gouvernement : Le PIT salue la reconduction de son SG comme ministre du travail

Le parti de l’indépendance et du travail PIT/Sénégal à travers son Secrétariat du Comité Central, a salué et remercié le Président de la République pour la confiance renouvelée à leur égard par le choix de son Secrétaire général comme membre du gouvernement. Selon le PIT, l’engagement du Parti, à cet égard, aujourd’hui comme hier, n’a pas varié : agir pour plus de liberté, davantage de paix et de justice, plus de progrès partagés par les sénégalaises et les sénégalais.

Le PIT a aussi sur la précampagne et la campagne électorales apaisées, félicité le peuple « qui s’est, encore une fois, illustré, de la plus belle des manières, dans le concert des nations ».