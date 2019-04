Nouveau Gouvernement : L'URD optimiste

La Direction Politique Exécutive (Dpe) de l’Union pour le Renouveau Démocratique (Urd), s’est réunie 11 avril dernier sous la présidence de Diégane Sène. Abordant la question relative à la formation du nouveau gouvernement, la Dpe a souhaité une réussite totale à l’équipe pour le grand bonheur des Sénégalaises et des Sénégalais. Diégane Sène et ses camarades ont accueilli favorablement la réduction de la taille du gouvernement et la volonté du régime à mettre fin au train de vie dispendieux de l’Etat, dans une double option d’efficience gouvernementale et d’économie budgétaire. Les rénovateurs ont félicité en outre les nouveaux ministres pour la confiance qui leur est manifestée par le Président Macky Sall. Ils souhaitent que l’espoir placé en eux soit, au bout, pleinement justifié par les résultats que le peuple sénégalais attend de leur action. La Dpe réaffirme l’ancrage de l’Urd dans la coalition avec le Président Macky Sall.