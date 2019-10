Nouveau Directeur des Sénégalais de l'Extérieur : Qui est Amadou François Gaye?

C'est officiel, Amadou François Gaye prend les commandes de la direction des Sénégalais de l'Extérieur. Il remplace à ce poste Sory Kaba limogé par le président Macky Sall.

Après sa nomination, Dakaractu revient sur le parcours du nouveau boss de la direction des Sénégalais de l'extérieur.



Amadou François Gaye est un saint-louisien qui vivait aux USA à Philadelphie. Après son baccalauréat L2 obtenu en 2001 au Lycée Lamine Gueye de Dakar, Amadou est parti en France où il a obtenu sa licence en Administration économique et sociale à l'université Versailles Saint-Quentin en 2005. Puis il s'envole à Londres en Angleterre où il décroche une Licence en Droit à l'université East London School of Law en 2007.



De là, Amadou François Gaye prend les airs et atterrit aux USA où il a obtenu son Master of Business Administration (MBA) à l'université des Sciences de Philadelphie en 2010.

Amadou François Gaye a été conseiller commercial (services bancaires internationaux) à la Banque Postale dans les Yvelines en France de Juin 2005 à Juillet 2006.



De décembre 2007 à Aout 2008, Amadou était gestionnaire de programme / responsable de la conformité (Consultant) au centre des sciences de la santé de l'Université de Texas à Houston, une école de santé publique. Amadou a été aussi le Directeur exécutif de AfriCorps de Philadelphie de 2008 en 2013 avant d'atterrir à Miami où il a occupé depuis la même année, le poste de vice-président chargé du développement commercial EE&G Management Sciences LLC. Il a occupé ce poste jusqu'en janvier 2019.



Amadou est aussi responsable Apériste et milite à Saint-Louis. Il est responsable des cadres de l'APR à Philadelphie et président du mouvement "Jeunesse consciente républicaine". Il est le président du Collectif Jeune de Bango mais aussi président des Jeunes Sénégalais de Philadelphie.



Depuis cet-après midi, Amadou François Gaye est le Directeur des Sénégalais de l'Extérieur. La Diaspora qu'il connait bien pour avoir vécu en France, en Angleterre et les Etats-Unis.