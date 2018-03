« Nous serons ravis que le Premier ministre Boun Abdallah Dionne soit parmi nous lors des phases nationales de l’Oncav 2018 » (Amadou Kane)

Il fallait trouver un cadre prestigieux pour les phases nationales de l’Oncav édition 2018. Sur une liste d’une dizaine de villes, c’est finalement Kolda qui décrochera l'accueil.

Les compétitions se tiendront du 30 août 17 septembre 2018, sous la présidence de Amadou Kane. Mais, le président de l’Oncav souhaiterait que le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne et le ministre des Sports soient parmi eux, pour introduire le thème : "Citoyenneté active au cœur du développement".



« Nous allons apporter beaucoup d’innovations. Nous serons ravis que le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne et le ministre des Sports soient parmi nous, pour introduire le thème. Nous ferons tout pour que Kolda soit la seule et la meilleure destination. Les autorités administratives ont pris toutes les dispositions pour que les phases nationales se déroulent dans les bonnes conditions », rassure Amadou Kane, qui s’est réjoui de l’engagement du ministre des Sports auprès de l’Oncav.



Si l'on en croit le président de l'Oncav, Kolda est prêt pour abriter les phases nationales. "Ça ne sera pas une petite affaire. Des dizaines de milliers de personnes vont se déplacer à Kolda. Nous allons accueillir plus de 10.000 personnes. Ils vont y rester pendant plus de deux semaines. C’est important", renseigne Amadou Kane.