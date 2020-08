« Nous ne sommes pas dans une logique de bras de fer avec qui que ce soit » (Pape Mademba Bitèye, DG de Senelec)

Si l’on en croit Pape Mademba Bitèye, la Senelec « ne peut pas être dans une logique de bras de fer avec qui que ce soit ». « C’est une société stratégique qui a besoin d’être gérée dans la transparence et le respect des règles, conformément à la vision du Président de la République », estime le DG de Senelec.



Il explique que dans l’exercice de cette mission, la référence c’est de mériter la confiance des autorités. En quoi faisant ? « En veillant à mettre en œuvre scrupuleusement la politique dans le secteur afin d’assurer un service de qualité tout en défendant les intérêts de l’entreprise », renseigne le patron de la société d’électrification.



Si la Senelec se retrouve en contentieux avec un partenaire, c’est parce qu’elle a constaté que le partenariat s’oriente dans un sens défavorable à ses intérêts. Et quand il s’agit de défendre les intérêts de Senelec, dit-il, il n’y a pas de compromis possible. « C’est la mission qui nous a été assignée », a rappelé Bitèye.